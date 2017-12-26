İl Müftüsü Güven'den Yeni Atanan İlçe Müftülerine Ziyaret

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, görevlerine yeni atanan Akkışla İlçe Müftüsü Abdullah Korkut ile Sarıoğlan İlçe Müftüsü Mevlüt Şahin'i makamlarında ziyaret etti.



İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven görevlerine yeni atanan Akkışla İlçe Müftüsü Abdullah Korkut ile Sarıoğlan İlçe Müftüsü Mevlüt Şahin'e yeni görevlerinde başarılar diledi. il Müftüsü Güven, ziyaret sonrasında Akkışla İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ı ve Sarıoğlan Kaymakamı İsmail Güney'i de ziyaret etti. - KAYSERİ