İl Müftüsü Erhun'un Bayırköy ziyareti Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik'in Bayırköy beldesinden bir takım ziyaretlerde bulundu.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik'in Bayırköy beldesinden bir takım ziyaretlerde bulundu.

İl Müftüsü Erhun, ilk olarak Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette belde görev yapan Bayırköy Belde Cami imamı, müezzini ve caminin dernek başkanı da eşlik etti. Ziyaretten dolayı İl Müftüsü Erhun'a teşekkür eden Başkan Yaman, yeni atanan müftüye görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA