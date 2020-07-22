İl Müftüsü Erhun'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
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İl Müftüsü Erhun'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Erhun'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
22.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:51

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, geçtiğimiz aylarda Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Beydemir, duyduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilecik Müftüsü Ali Erhun'da benim gibi göreve yeni başladı. Bende kendisine yeni görevinde başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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