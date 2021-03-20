İl müftülüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
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İl müftülüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

20.03.2021 06:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 06:53
İl müftülüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Bazı il müftülerinin görev yeri değiştirildi, bir ilin müftüsü görevden alındı.

Bazı il müftülerinin görev yeri değiştirildi, bir ilin müftüsü görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre, Giresun Müftüsü Muhittin Oral görevden alındı.

Giresun Müftülüğüne Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Balıkesir Müftülüğüne Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç, Kahramanmaraş Müftülüğüne Iğdır Müftüsü Mustafa Tekin, Iğdır Müftülüğüne İrfan Açık, İzmir Müftülüğüne Yozgat Müftüsü Salih Sezik, Yozgat Müftülüğüne Ali Gülden, Antalya Müftülüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya atandı.

Şanlıurfa Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan, Şırnak Müftülüğüne Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan, Karaman Müftülüğüne Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari Müftülüğüne Karaman Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, Bolu Müftülüğüne Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Osmaniye Müftülüğüne Ali Çakmak, Konya Müftülüğüne de Doç. Dr. Ali Öge getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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