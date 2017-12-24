İl Müftülüğünden 3 Kişi İhraç Edildi

İl Müftülüğünden 3 Kişi İhraç Edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında İl Müftülüğünde görevli 3 kişi ihraç edildi.

İl Müftülüğünden 3 Kişi İhraç Edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında İl Müftülüğünde görevli 3 kişi ihraç edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 695 sayılı KHK sonrasında İl Müftlüğünde görevli Kuran Kursu öğreticisi Fatma Aydın, İmam Hatip Mustafa Derece ve vaiz Nihat Ersoy meslekten ihraç edildi. - NEVŞEHİR

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