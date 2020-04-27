İl Müftülüğü'nden gözetim altında tutulan vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye verildi
Ağrı'da İl Müftülüğünce, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözetim altında tutulan Türk vatandaşlarına Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.
27.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:22
Ağrı'da İl Müftülüğünce, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözetim altında tutulan Türk vatandaşlarına Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun talimatları doğrultusunda, yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 14 günlük gözetim altında tutulan vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar verildi. - AĞRI
Kaynak: İHA