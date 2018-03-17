İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesinden: "Allah'ın İnsanlığa Emaneti Olan Çocuklar,...

İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesinden: "Allah'ın insanlığa emaneti olan çocuklar, vicdan ve merhamet söz konusu olduğunda toplumun en hassas terazileridir. Çocuk ihmal ve istismarı, dinle, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan, insanlık dışı bir tutumdur. Bilhassa kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden erken yaşta ve zorla evlendirilmesi kabul edilemez."