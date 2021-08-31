İL MÜDÜRÜMÜZ SEMİNERDEKİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İL MÜDÜRÜMÜZ SEMİNERDEKİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

İL MÜDÜRÜMÜZ SEMİNERDEKİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde seminer çalışması başlayan öğretmenleri okullarında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde seminer çalışması başlayan öğretmenleri okullarında ziyaret etti. Menteşe Turgutreis Anadolu Lisesi ve Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğretmenleriyle buluşan İl Müdürümüz, uzun bir aradan sonra öğretmenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, huzurlu ve başarılı olmasını temenni etti.

Muğla'nın bir eğitim şehri potansiyeline sahip olduğunu, eğitimde marka şehir olma yolunda önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirten İl Müdürümüz Emre Çay; huzur ve en önemlisi motivasyonla hedeflenen başarıya ulaşılacağını ifade etti.

Öğretmenliği severek yapmanın önemine değinen İl Müdürümüz, "Bir öğretmen mesleğini seviyorsa okulunu da evi gibi görür, özler. Öğrencilerine en üst seviyede yararlı olur. Anne olur, baba olur, iyi rehber olur. " dedi.

Öğretmenlerle birlikte kocaman bir eğitim ailesi olduklarını belirten İl Müdürümüz, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlere hayırlı olmasını diledi. Toplantı sonrasında okul binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İL MÜDÜRÜMÜZ SEMİNERDEKİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 23:42:44. #1.14#

title