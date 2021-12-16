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İl Müdürü Savaşçı, Tanaçar'ı ağırladı

İl Müdürü Savaşçı, Tanaçar'ı ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

MMA üst minikler Türkiye Şampiyonu Tanaçar, Milli eğitim Müdürlüğünden gelen davet üzerine, İl Müdürü Savaşçı'yı ziyaret etti.

SAKARYA (Bültenler) - Sabiha Hanım Okulu 8. Sınıf öğrencisi, MMA üst minikler Türkiye Şampiyonu Burak Tanaçar'a, Okuluna ve Sakarya'mıza kazandırmış olduğu başarı ve onurdan dolayı teşekkür eden,Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Genç sporcuya kitap hediye ederek başarılarının devamını diledi.

İl Müdürü Savaşçı'yı Sporcusuyla birlikte ziyaret eden, MMA İl temsilcisi ve Okullarda hayat boyu Eğitim Spor ve kişisel gelişim İl Başkanı Antrenör Hasan Zımba, nazik davetlerinden dolayı İl Müdürü Savaşçı 'ya teşekkür etti. Zımba, sizlerin maddi ve manevi desteği devam etiği sürece Sporcum Tanaçar, Okulunu ve İlimizi onurlandırmaya devam edecektir. dedi

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