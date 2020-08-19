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İl Müdürü Öztürk'ten üzüm üreticilerine uyarı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sağlıklı, kaliteli ve temiz kuru üzüm için hasat döneminde yapılması gereken hususlar hakkında üreticilere bilgilendirmelerde bulundu.

İl Müdürü Öztürk'ten üzüm üreticilerine uyarı
19.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:34

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sağlıklı, kaliteli ve temiz kuru üzüm için hasat döneminde yapılması gereken hususlar hakkında üreticilere bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa bağcılarının itina ile ürettikleri ve dünyaca ünlü kalitesiyle Sultaniye üzümde hasat zamanının başladığını ifade eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Son yıllarda değerli çiftçilerimizin üstün gayretleriyle ilaç kalıntısız tertemiz üzümler üretmekteyiz. Dünyadaki birinci konumumuzu korumak ve üzüm ihracatının kesintisiz devam etmesi için üzüm hasadı sürecinde bazı hususlara hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Bunlardan biri, gerekmedikçe zirai ilaç kullanılmaması, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizin ilanları doğrultusunda hareket edilmesi yönündedir. İlacın etiketinde yazılı olan bekleme süresi bittikten sonra hasat yapılmalıdır. Yaralı, çürük, küflü üzümlerde oluşan kanserojen Okratoksin-A oluşumunu önlemek için bağda tozumayı engellemeli, hasada yakın dönemde toprak işleme yapmamalıdır." dedi.

Verim ve kalite kaybını en aza indirmek için, en doğru hasat zamanı olan şeker oranı 22 brixde kesime başlanması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, "Hasatta ve sergide sağlıklı temiz üzümler ile küflü, çürük ve hasarlı tane veya salkımları kesinlikle ayırarak seriniz. Sergide salkımları inceltirken taneleri zedelemeyiniz. Üzümü iyice kurutunuz. Kuru üzümleri sergiden kaldırıldıktan sonra mutlaka üzüm savurma makinelerinde savurunuz. Salkım iskeletinin yer aldığı büyük üzüm çöplerini mutlaka ayırınız, çöpler üzümlere batarak ihracatı olumsuz etkilemektedir" şeklinde konuştu.

Kuru üzümün çuvallara en fazla 50'şer kilogram doldurularak depolanması gerektiğini, kullanılmış, kirli, bulaşık çuval kullanılmamasının önem arz ettiğini vurgulayan Metin Öztürk, depodaki üzümlerin asla ıslanmamasını, fiyat istikrarının sağlanması için de kuru üzümlerin kademeli olarak piyasaya sürülmesinin doğru bir yaklaşım olacağını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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