İl Müdürü Nevzat Özer, şehit Kadir Görgülü'nün kardeşi için kız istedi
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İl Müdürü Nevzat Özer, şehit Kadir Görgülü'nün kardeşi için kız istedi

15.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:21
İl Müdürü Nevzat Özer, şehit Kadir Görgülü'nün kardeşi için kız istedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, şehit kardeşi için kız istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, şehit kardeşi için kız istedi.

Pınar Erbaşlı ile hayatını birleştirme kararı alan 2016 yılında Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma er Kadir Görgülü'nün kardeşi Mehmet Ali, kız isteme merasimine İl Müdürü Özer'i davet etti.

Şehit kardeşi ve babası Süleyman Görgülü'nün isteği karşısında duygulanan ve onları kırmayan Özer, İmamoğlu ilçesi Ağzıkaraca Mahallesi'ndeki gelin adayının evine gitti.

İl Müdürü Özer, burada ailelerle bir süre sohbet edip "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle" baba Mehmet Erbaşlı'dan kızını istedi.

Baba Erbaşlı da, Özer'e merasime katıldığı için teşekkür ederek kızını verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un hayırlı olsun dileklerini ileterek çifte mutluluk dileyen İl Müdürü Özer, "Devlet, şehit ailelerimizi sadece acılarında değil, mutluluklarında da yalnız bırakmaz. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, evlatları bizlere emanet. Onlar bizler için canlarını feda ettiler, hakları asla ödenmez." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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