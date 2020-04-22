İl Müdürü huzurevinde kalan yaşlıları türkü söyleyerek eğlendirdi Karabük'te, korona virüs nedeniyle izolasyonda kalan ve dışarı çıkmaları yasak olan huzurevi sakinleri, düzenlenen konserle eğlendi.

Karabük'te, korona virüs nedeniyle izolasyonda kalan ve dışarı çıkmaları yasak olan huzurevi sakinleri, düzenlenen konserle eğlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen'de yaşlıların ricasını kırmayarak türkü söyleyerek, onlara moral depoladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Karabük Yücel Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda kendileri için düzenlenen konserle coştu. Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, Karabüklü sanatçı Hasan Alp ile piyanist Olcay Ulusoy, türküler ve oyun havaları ile yaşlıları gönüllerince eğlendirdi. Balkonlara ve huzurevinin önüne çıkan yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak müzik eşliğinde oynadı. Huzur evinde kalan yaşlıların ricasını kırmayan Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de eline mikrofonu eline alıp, türkü seslendirerek yaşlılara moral verdi.

Düzenlenen etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı vekili Numan Tahir Şimşek de katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA