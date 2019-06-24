İl Müdürü Görentaş'tan elma üreticilerine uyarı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Görentaş, Van'da meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydia pomonella) olduğunu belirtti. Doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini ifade eden Görentaş, "Bu kapsamda; elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi için ilçelerimizde 3 adet elektronik tahmin ve erken uyarı istasyonu kurduk. Arazide eşeysel tuzaklar asıldı ve fenolojik gözlemlerler yapıldı. İstasyonlarımızda ve arazide elde edilen veriler teknik personellerimiz tarafında değerlendirildi. Böylece elma iç kurdunun mücadele zamanının tespit ederek üreticilerimize basın, kısa SMS ve anonslarla duyurdu. Bütün bu bilgiler ışığında 2019 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 8 Haziran 2019 tarihinden itibaren, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde de 9 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanması gerektiği daha önce üreticilerimize duyuruldu. Elma iç kurdunun zarar durumunun devam ettiği ve kullanılan ilaçların etkinlik sürelerinin 15-20 gün olduğu değerlendirildiğinde 1. döle karşı 2. ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda elma iç kurduna karşı 1. döl 2. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 23 Haziran 2019 tarihinden itibaren, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde 24 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanması gerekir. Bu zararlıya karşı nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerin mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize gitmeleri gerekmektedir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA