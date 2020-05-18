İl Müdürü Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ı kutladı
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İl Müdürü Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ı kutladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

İl Müdürü Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ı kutladı
18.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:11

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

İl Müdürü Fillikçioğlu mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adım, milletimizin bağımsızlığı ve cumhuriyetin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin adı olan 19 Mayısın, 101. yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını ilk günkü gibi yürekten hissetmekteyiz.Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Atalarımız bu milletin geçmişi ise gençlik de geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe huzur ve güvenle bakabilirler. Bu sene 19 Mayıs önceki yıllarda alışmadığımız bir şekilde evlerde kutlanacak. Tüm dünyada pandemi ilan edilen Korona virüs salgınının içimizdeki coşkuyu azaltmasına izin vermeyeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olarak bu süreçte hep gençlerimizin yanında olduk. "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla gençlerimize internet ortamından ulaştık. Sağlıklı bir gençlik yetiştirmek için birimimize bağlı tüm antrenörlerimiz ile çalışmalar yürüttük. Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı antrenörlerimizi ve sporcularımızı canlı antrenman programları ile buluşturduk. Farklı egzersiz ve antrenman tekniklerini sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Süreç boyunca sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya gayret ettik. Sosyal medya hesaplarımızdan düzenlediğimiz etkinliklerimizle gençlerimize ulaşmayı başardık. Bu etkinliklerden bazılarını Canlı Spor Aktiviteleri, Canlı Halk Oyunları dersleri, Ramazan Programları, Gönüllülük Faaliyetleri olarak sıralayabiliriz. Gençlik merkezlerimizde sağlık ve emniyet çalışanlarımız için ayrıca vefa gruplarında görev alan gönüllüler için siperlikli maske imal edip kendilerine ulaştırdık. Spor psikologlarımız ve diyetisyenlerimiz pandemi sürecinde gençlerimize tavsiyelerde bulundular.Üniversite öğrencisi gençlerimize ev sahipliği yapan öğrenci yurtlarımız ve yurt çalışanlarımız pandemi sürecinde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza karantina yurdu olarak hizmet verdi. Sağlık çalışanlarımıza konaklama imkanı sağladı. Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu karantinada bulunan vatandaşlarımıza karantina süresini daha rahat geçirebilmeleri için kitaplar ve spor malzemeleri gönderdiler. Vatandaşlarımızın sağlık, yeme-içme, barınma ve her türlü ihtiyaçları Aydın Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce karşılanmıştır. 19 Mayıs, gençlik; gençlik ise gelecek demektir. "Gençler sizler Türk'e istiklal aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yörük Ali Efelerin; ya istiklal ya ölüm diyen: Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların; Siz tarihi tarih yapan Fatihlerin, Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürk'ün torunlarısınız."Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Unutmayınız ki: her 19 Mayıs'ta, Samsun'dan, elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır.

Unutmayınız ki "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Konuşmama son verirken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık adına tarlasından, yuvasından kopup kürekle, kağnıyla savaş meydanlarına koşan kahraman Türk halkını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; bayramınızı en derin duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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