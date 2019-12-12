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İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Sivas'ta düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek olan Kayseri kız ve erkek takımları İl Müdürlüğü önünden uğurladı.

12.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:31
İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı

Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici 'ta düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında 'yi temsil edecek olan Kayseri kız ve erkek takımları İl Müdürlüğü önünden uğurladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları 13 - 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak.


Grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek Analig Voleybol Takımları uğurlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici sporculara müsabakalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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