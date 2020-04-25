İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti - Haber
Suudi Arabistan, Yerel, Haber

İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti

İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti Suudi Arabistan ve Fransa'dan gelen 361 Türk vatandaşı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, geçtiğimiz günlerde Fransa ve Suudi Arabistan'dan...

25.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:16
İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti

İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti

Suudi Arabistan ve Fransa'dan gelen 361 Türk vatandaşı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, geçtiğimiz günlerde Fransa ve Suudi Arabistan'dan Afyonkarahisar'a getirilen ve Bacım Sultan Kız öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 362 Türk vatandaşını ziyaret etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede önceki gün Suudi Arabistan'dan 182, Fransa'dan ise 179 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altına alınmıştı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 362 vatandaşın gözetim altında bulunduğu yurda bir ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Dereci, tek tek odaları ziyaret etti. Oda girişlerinde vatandaşlarla bir süre sohbet edip bir eksiklerinin olup olmadığını soran Dereci, yurtta gözetim altında tutulan tüm vatandaşların memnun kalması için gece, gündüz çalıştıklarını belirtti. Hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini söyleyen Müdür Dereci: "Burada Valiliğimiz öncülüğünde birçok kurumdan arkadaşlarımız görev yapıyor. Ben burada mücadele veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Her şeyden memnunuz

Yurtta gözetim altında bulunan vatandaşlar da tüm hizmetlerden memnun olduklarını söyledi. Hiçbir eksiklerinin olmadığını kaydeden vatandaşlar şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da bu yurtta bize tüm hizmet sağlandı. Temizlikten tutunda yememize içmemize kadar her şeyimizle tek tek ilgilendiler sağ olsunlar. Bizler tüm sağlık çalışanlarımıza, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerine, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri ile Kızılay gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haber
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketi: 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark 16 puan Haber
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haber
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman Haber
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Yasak dinlemeyip dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayınca ortalığı birbirine kattı
Yasak dinlemeyip dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayınca ortalığı birbirine kattı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Bakırköy'de bir kişi, 'Çantamda bomba var' diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Kibariye Aslı Enver Şeyma Subaşı
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:57:08. #1.14#
title