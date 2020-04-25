İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti Suudi Arabistan ve Fransa'dan gelen 361 Türk vatandaşı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, geçtiğimiz günlerde Fransa ve Suudi Arabistan'dan...

İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti

Suudi Arabistan ve Fransa'dan gelen 361 Türk vatandaşı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, geçtiğimiz günlerde Fransa ve Suudi Arabistan'dan Afyonkarahisar'a getirilen ve Bacım Sultan Kız öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 362 Türk vatandaşını ziyaret etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede önceki gün Suudi Arabistan'dan 182, Fransa'dan ise 179 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altına alınmıştı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 362 vatandaşın gözetim altında bulunduğu yurda bir ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Dereci, tek tek odaları ziyaret etti. Oda girişlerinde vatandaşlarla bir süre sohbet edip bir eksiklerinin olup olmadığını soran Dereci, yurtta gözetim altında tutulan tüm vatandaşların memnun kalması için gece, gündüz çalıştıklarını belirtti. Hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini söyleyen Müdür Dereci: "Burada Valiliğimiz öncülüğünde birçok kurumdan arkadaşlarımız görev yapıyor. Ben burada mücadele veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Her şeyden memnunuz

Yurtta gözetim altında bulunan vatandaşlar da tüm hizmetlerden memnun olduklarını söyledi. Hiçbir eksiklerinin olmadığını kaydeden vatandaşlar şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da bu yurtta bize tüm hizmet sağlandı. Temizlikten tutunda yememize içmemize kadar her şeyimizle tek tek ilgilendiler sağ olsunlar. Bizler tüm sağlık çalışanlarımıza, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerine, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri ile Kızılay gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İHA