İl Müdürü Demir'den dünya 2. Ayşegül'e sürpriz doğum günü

AYDIN (İHA) – Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın'da yetişerek dünyada büyük başarılara imza atan milli halterci Ayşegül Çakın'ın 21. doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.

En son dünya 2'nciliği derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli halterci Ayşegül Çakın, gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret ederek şampiyona ile ilgili bilgi verdi.

İl Müdürümüz Demir ise, Ayşegül Çakın'ın 21'inci doğum gününü kutladı ve genç halterciye spor hayatında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA