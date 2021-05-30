İl Müdürü Çırak'tan Başkan Şahin'e ziyaret
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İl Müdürü Çırak'tan Başkan Şahin'e ziyaret

İl Müdürü Çırak'tan Başkan Şahin'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

İl Müdürü Çırak'a Osmaneli İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ramazan Demirbük eşlik etti. Osmaneli ve belediye arasında karşılıklı işbirlikleri konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğu ziyarette, Başkan Şahin müdürlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi
Mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi
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