İl Müdürü Çalgan Diyadin ve Doğubayazıt İlçelerinde

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (Bültenler) - Sporu geliştirmek ve tabana yaymak için planladıkları ortak çalışmalar ile gençlik faaliyetleri ve hayata geçirilecek projeler hakkında ilçe yetkilileri bilgi alışverişinde bulundu.

Diyadin Gençlik Merkezi

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, ilk ziyaretini Diyadin Gençlik Merkezini ziyaret ederek gerçekleştirdi. İl Müdürü Çalgan burada gençlik merkezinin ücretsiz kurslarına gelen gençler ile bir araya geldi. Gençlerin istek ve taleplerini dinleyen Çalgan daha sonra, Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında ilçe müdürü Kemalletin Koran'dan bilgi aldı.

Burada ki incelemelerini tamamlayan Çalgan daha sonra Doğubayazıt ilçesine geçti.

Doğubayazıt Gençlik MerkeziProgramları

Doğubayazıt İlçe Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen İl Müdürü Çalgan, ilçede yapılan ve yapılacak olan proje ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Her Alanda Gençliğin Yanında

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Doğubayazıt Gençlik Merkezi Has odada düzenlenen Hasbihal programında gençlerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen hasbıhale gençlerin katılımı ve ilgisi yoğun oldu. Samimi ve sıcak bir ortamda geçen etkinlikte İl Müdürü Çalgan, gençlere kendini tanıtarak deneyimlerini aktardı.

Gençlik Merkezinin ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında da gençlere bilgi veren Çalgan , "Tüm gençleri spor tesislerinden ve gençlik merkezi faaliyetlerden faydalanmaya davet eden Çalgan, Önceliğimiz yarının gelecekleri olan gençlerimize sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve manevi değerleri kazandırabilmek, başarıya ulaşmak için azim ve gayretin önemini belirtti.

Radyo Doğubayazıt'ın Yayın Konuğu Oldu

Doğubayazıt ilçesinde ki programına Radyo Doğubayazıt programına katılarak devam ettiren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Mazlum Günhan'ın hazırlayıp sunduğu Toplumsal Artı programına yayın konuğu olarak katılım sağladı. Porgramda 2021 yılı değerlendirmesinde bulunan Çalgan 2022 yılında yapılacak olan spor, gençlik ve yurt yatırımları hakkında dinleyicilere detaylı bilgi verdi.

Sporcuyu Evinde Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, yoğun Doğubayazıt programına ev ziyaretleri ile sürdürdü.

Her fırsatta sporcuların moral vemotivasyonunu yüksek tutmak amacıyla sporcuları evinde ziyaret eden Çalgan, bu kapsamda Doğubayazıt'ta atletizm branşında başarılı bir grafik çizen Çiğdem İltezer'i evinde ziyaret etti. Burada sporcunun ailesi ile sohbet eden Çalgan, sporcularımızı önemsiyoruz. Bu yüzen sporcu kardeşlerimize maddi ve manevi desteklerimiz her zaman olacaktır dedi. Çalgan başarılı sporcuya eşofman takımı hediye ederek ilçe programını sonlandırdı.

Gerçekleşen ziyaret ve programlarda Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve Personel Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç hazır bulundu.

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