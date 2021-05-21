İl Müdürü Çalgan, başarılı sporcuları tebrik etti
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İl Müdürü Çalgan, başarılı sporcuları tebrik etti

İl Müdürü Çalgan, başarılı sporcuları tebrik etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Romanya'da düzenlenen "Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda" başarılı olan Ağrılı atletlerimizi ve antrenörleri ile birlikte kabul etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 15 Mayıs 2021 tarihinde Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları kabul ederek tebrik etti.

Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen sporcular büyük başarı elde ettiler.

200 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Ağrılı Sporcular: Vefa Aydemir Gençler kategorisinde 6000 metrede şampiyon, Zeynep Taş Gençlerkategorisinde 4000 metrede ikinci, Ozan Günen Gençlerkategorisinde 4000 metrede ikinci,Şehmus Sarıhan ise gençler kategorisinde6000 metrede üçüncü oldu.

İl Müdürü Çalgan, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İl Müdürü Çalgan, ziyarette şampiyon atletlere çeşitli hediyeler vererek kendilerini ödüllendirdi.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak, atletizm antrenörleri Yakup Solhan ve Vedat Günen'de ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler

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