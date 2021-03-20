İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı dart müsabakasında yarıştı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Dart Turnuvasının son gününde büyükler kategorisinin başlangıç maçında oynadı.

Üç gündür büyük heyecana sahne olan dart turnuvasının son gününde büyükler kategorisinde 74 sporcu altın madalya için ter döküyor. Turnuvayı ilk gününden itibaren yakından takip eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, büyükler kategorisinin başlangıç maçını yaparak start verdi. Müsabakada mücadele eden sporculara başarı temennisinde bulunan İl Müdürü Kabakcı, turnuvanın ilk iki gününde mücadele ederek madalya kazanan sporcuları da tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı