İl Müdürü Aksoy hayvan üreticileriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Müdürü Aksoy hayvan üreticileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İl Müdürü Aksoy hayvan üreticileriyle bir araya geldi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, büyükbaş-küçükbaş hayvancılık ve yumurta tavukçuluğu üretimi yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, büyükbaş-küçükbaş hayvancılık ve yumurta tavukçuluğu üretimi yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy büyükbaş-küçükbaş hayvancılık ve yumurta tavukçuluğu üretimi yapan işletme yetkilileriyle görüştü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile yumurta tavukçuluğu faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunan Aksoy, "Üreticilerimizin bilgi, üretme istekleri ve deneyimleri bizleri de teşvik etmektedir. Tüm üreticilerimize bol kazançlı bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Aksoy, ziyarette bulundukları üreticilere teknik bilgilendirme yaptı. - KIRKLARELİ

İl Müdürü Aksoy hayvan üreticileriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl Müdürü Aksoy hayvan üreticileriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:44:38. #1.15#
title