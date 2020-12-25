İl Müdürü Akgün: "Başvurun, fırsatları kaçırmayın"
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İl Müdürü Akgün: "Başvurun, fırsatları kaçırmayın"

25.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:06
İl Müdürü Akgün:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aksaray İl Müdürü Bilal Akgün borç yapılandırmaya ilişkin yaptığı açıklamada son günün 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlatarak, "İşveren ve sigortalılarımız, gelin başvurun, fırsatları kaçırmayın" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aksaray İl Müdürü Bilal Akgün borç yapılandırmaya ilişkin yaptığı açıklamada son günün 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlatarak, "İşveren ve sigortalılarımız, gelin başvurun, fırsatları kaçırmayın" dedi.

31 Aralık 2020 tarihinde son bulan yapılandırma kapsamında işveren ve sigortalılara yönelik açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Bilal Akgün, "7256 yapılandırmaya son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'dir. Buna göre işveren ve sigortalılarımız gelin başvurun fırsatları kaçırmayın. Yapılandırmada büyük fırsatı değerlendirerek yapılandırın ve kazançlı çıkın. 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar ve diğer borçlar için SGK alacakları yapılandırma kapsamındadır. Başvurularınızı 31 Aralık 2020 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz" dedi.

Açıklamada, borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, ilk iki taksit süresi içinde, taksitle ödeyen işverenler için de yüzde 50'sinin silineceği, taksitli ödemeyi tercih eden borçluların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerini belirten Akgün, yapılandırmadan yararlanmalarını istedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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