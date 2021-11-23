İl Millî Eğitim Müdürümüz Tosunoğlu, Öğretmenlerimizi Makamında Kabul Etti - Haberler
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İl Millî Eğitim Müdürümüz Tosunoğlu, Öğretmenlerimizi Makamında Kabul Etti

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İl Millî Eğitim Müdürümüz Tosunoğlu, Öğretmenlerimizi Makamında Kabul Etti

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, 24 Kasım Öğretmen Günü münasebetiyle öğretmenlerimizi makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, 24 Kasım Öğretmen Günü münasebetiyle öğretmenlerimizi makamında kabul etti.

Ziyarette öğretmenlerimiz adına, Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi Müdürü Azmi Bıçakçı, Giresun Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hakan Demir ile Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinem Şanlı tarafından Sayın Müdürümüz Tosunoğlu'na çiçek takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdürümüz Tosunoğlu, yüz yüze eğitimle tekrar şenlenen okullarımızda 24 Kasım Öğretmenler Gününü hep birlikte ve coşkuyla kutladığımızı, öğretmenlerimizin görev aşkı ve azimleriyle öğrencilerimize kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti vermekiçin gereken gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Sayın Müdürümüz bu vesileyle, tüm öğretmelerimizin Öğretmenler Gününü kutlayarak, emekli olan öğretmenlerimizin sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun bir ömür geçirmelerini dilerken, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize ve şehit olan öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diledi.

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