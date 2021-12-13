İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN Yeni Haftaya Okul Ziyaretleri ile Başladı

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, yeni haftaya, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İzzetpaşa Ortaokulunaİstiklal Marşı törenlerine katılarak başladı. İstiklal Marşı töreninden sonra öğrencilerle sohbet eden Aziz GÜN, öğrencilere, hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Öğretmen ve okul idarecileri ile toplantı yapan Aziz GÜN, eğitim öğretim süreci ile ilgili bilgi aldı, görüş alışverisinde bulundu.

Aziz GÜN, 13 Şubat İlkokuluna ziyarette bulundu. Pandeminin devam ettiğini, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulmasıyla bunun aşılacağını söyledi. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle toplantı yapıp, görüş alışverişinde bulunan Aziz GÜN, öğretmen ve idarecilerin taleplerini dinledi.

Aziz GÜN, öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

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