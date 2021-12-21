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İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonlarında kalan öğrencilerle ve Anadolu İmam Hatip Lisemizin Pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonlarında kalan öğrencilerle ve Anadolu İmam Hatip Lisemizin Pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Yemekhane ve okulun diğer birimlerini gezen Aziz GÜN, idareci ve öğretmenlerle görüştü. Öğrencilerin taleplerini dinleyip görüş alışverişinde bulunduktan sonra, başarı dilekleriyle ziyaretlerini tamamladı.

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