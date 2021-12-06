ERZİNCAN (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Erzincan Lisesinde İstiklal Marşı Törenine katıldı ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşımızı okudu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden GÜN, pandemi önlemleri konusunda öğrencilere dikkatli olmalarını ve maske mesafe hijyen kuralına uymaları gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerle toplantı yapan Aziz GÜN, okuldaki ders saatlerinin bitiminden, akşam geç saatlere kadar, öğrencilerin ders çalışıp soru çözdüğü, öğretmenlerin de onlara rehberlik ettiği, yardımcı olduğu Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve gece etütlerini takdir ettiğini belirtti. Erzincan Lisesinin önceki yıllarda birçok başarıya imza attığını ve yeni gelen öğrencilerin de bu başarı çıtasını yükseltmelerinin kendi faydalarına olacağını belirtti. Öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

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