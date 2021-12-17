İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN'den Kütüphane Açılışı ve Okul Ziyaretleri

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında çeşitli okullarda yapılandırılan kütüphanelerin açılışlarına katıldı ve ildeki bazı okullarımıza ziyaretlerde bulundu.

İnönü İlkokulu ve Mehmetçik Ortaokulunda kütüphane açılışlarına katılan Aziz GÜN, çocuklara okumanın öneminden bahsederek, bu kütüphanedeki kitapların en iyi arkadaş olduğunu söyledi. Öğrencilerle sohbet edip kütüphanede incelemeler yaparak, okul idarecileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, General Cihat Akyol İlkokulu ve Erzincan Sınav Kolejini ziyaret eden GÜN, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle toplantı yaparak görüş alışverişinde bulunan Aziz GÜN, sınav sürecinde öğrencilere doğru şekilde rehberlik edilmesi ve hedef belirlemede öğrenciye desek olunması noktasında öğretmenlere büyük görev düştüğünü söyledi. Sağlık ve başarı dilekleriyle ziyaretlerini tamamladı.

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