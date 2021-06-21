İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: 21 Haziran, 2 Temmuz arası öğrencilerimiz çok yönlü etkinlikler gerçekleştirecek

2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran'da karnelerin verilmesiyle sona ermişti ancak 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetleri okullarda yüz yüze devam edecek.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran'da karnelerin verilmesiyle sona ermişti ancak 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetleri okullarda yüz yüze devam edecek. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Öğrencilerimiz okullarımızda hem akademik çalışmalarının desteklenmesi hem fiziksel, sportif etkinliklerle öğrencilerimizin karşılaşması hem de sosyal ve duygusal yönden geliştirilmesine dönük çok yönlü etkinlikler gerçekleştirecek" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Levent Yazıcı, uygulanacak programla öğrencilerin hem akademik hem sosyal yönde gelişimlerine büyük katkı sağlanacağını belirtti. Yazıcı, "18 Haziran itibariyle okullarımızın karneleri yansıtıldı öğrencilerimize. Ama bu içinde bulunduğumuz 21 Haziran haftasıyla da çok farklı bir hafta başlıyor. 21 Haziran ile 2 Temmuz arasında öğrencilerimiz okullarımızda hem akademik çalışmalarının desteklenmesi hem fiziksel, sportif etkinliklerle öğrencilerimizin karşılaşması hem de sosyal ve duygusal yönden geliştirilmesine dönük çok yönlü etkinlikler gerçekleştirecek. İçinde bulunduğumuz haftada öğrencilerimiz özellikle okulu çok farklı yönleriyle bir daha bence keşfedecekler. Çünkü bütün ölçme değerlendirme yaklaşımlarının da dışında olmak üzere bu faaliyetler yürüyor. Karneler verildi, yansıtıldı sisteme. Hatta öğrencilerimiz isteyen velilerimiz öğrenci karnelerini de aldılar. Ama bununla birlikte okullarımız devam ediyor. Aslında okulun bu çok önemli misyonunu da gösteriyor. Okul öğrencilerimiz için çok yönlü bir öğrenme imkanı sunuyor. Bugün de bu hafta başlayan etkinliklerde bunları kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü;"Okullarımız öğrencilerimizle, velilerimizle, öğretmenlerimizle bir bütün olarak okulun kendi imkanları, bakanlığımızın belirlediği bu alandaki etkinlik kitapları ve kılavuzlarıyla bu çerçeveyi çizdiler. Bugün de içinde bulunduğumuz ortamda görüyorsunuz çocuklarımız gerçekten birlikte öğrenmenin, eğlenmenin keyfini çıkartıyorlar. Umarım 2 haftamız bu şekilde geçecek. Tabii salgın koşullarına, asgari düzeyde dikkat ediliyor. Öğrencilerimiz mutlaka bu etkinliklere dışarıda da olsa maskeyle katılıyorlar. Yine ihtiyaç duydukları her an dezenfekten ve maske imkanları kendilerine sunuluyor. Okulun bütün ortak kullanılan ortamları dezenfekte ediliyor. Öğrenciler bu çerçevede etkinliklerle baş başalar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı