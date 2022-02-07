İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, öğrencilerle Sakaryaspor maçını izledi
AA, Ömer Faruk Şimşek - Spor
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Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrencilerle "Nehrin Çocukları Takımıyla Kenetleniyor" etkinliği kapsamında Sakaryaspor-Vanspor maçını izledi.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrencilerle "Nehrin Çocukları Takımıyla Kenetleniyor" etkinliği kapsamında Sakaryaspor-Van spor maçını izledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik himayesinde yürütülen "NEHİR (Nitelikli Eğitim Hareketi İzleme ve Rehberlik)" projesi kapsamında ocak ayında 8. sınıflara uygulanan izleme sınavında başarılı olan öğrencilere, Sakarya spor Kulübünce hediye bilet verildi.
Tribünde yerini alan 450 öğrenciyi, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da yalnız bırakmadı.
Öğrencilerle Sakaryaspor-Van spor maçını izleyen Savaşçı, "SporSakarya" projesiyle öğrencilere spor sevgisi aşılarken, çocukların en az bir spor dalıyla ilgilenmelerine öncülük edileceğini kaydetti.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor