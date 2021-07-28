İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "Müzede Eğitim" etkinliğine katıldı
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İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "Müzede Eğitim" etkinliğine katıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 'Müzede Eğitim' etkinliğine katıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

"Telafide Ben de Varım" projesi Müze Keşan ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

"Müzede eğitim" etkinliğine Sevgi Anaokulu ve Merkez Anaokulu'ndan 15 öğrenci katıldı.

Müze gezisi, müzik dinletisi ve oyunlardan oluşan programa, Keşan'ı ziyaret eden Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da bir süre katılarak çocuklarla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı düzenlenen etkinlik için, Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı'ya teşekkür ederek, "Daha sonra da bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Çocuklarımızın pandemi sürecinin ardından bu tür etkinlikler çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Arpacı ve Saz Müze Keşan'ı da ziyaret ederek etkinlikten ayrıldı.

Öğrenciler de Müze Keşan'ı ziyaret ederek toplanan envanter, binanın tarihi, müze hakkında merak ettiklerini sorup oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

Kaynak: Bültenler

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