İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Nazilli'deki Okulları Ziyaret Etti

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli'de bir dizi etkinliğe katıldı ve okul ziyaretinde bulundu.

Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu' nun Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında düzenlemiş olduğu "4.Geleneksel Perşembe Pazarı" etkinliğine katılan Okumuş, öğrencilerle sohbet ederek pazardan alışveriş yaptı. Öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesi ve değerler eğitimi kapsamında yapılan etkinlik için emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür eden Okumuş, okul öncesi eğitim döneminde öğrencilerde yerleşen olumlu davranış ve tutumların onlar için kalıcı olacağını ifade etti.

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okul birimlerini gezerek okul idarecilerinden bilgi aldı. Fen ve Sosyal Bilimler grubu dahil olmak üzere proje okul statüsünde bulunan okuldaki eğitim-öğretim çalışmalarını inceledi. - AYDIN

Kaynak: İHA