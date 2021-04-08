İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı'da incelemelerde bulundu
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İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı'da incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı'da incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Yalçın, Uygulama Bahçesi Projesi kapsamında okulun bahçesindeki 75'i kapalı toplam 200 metrekarelik alandaki yaklaşık 300 tavuğun bulunduğu tavuk kümesini inceledi.

Projenin öğrencilerin doğa ve hayvanlara karşı sevgisini artırdığını dile getiren Yalçın, burada yaptığı açıklamada, "Bu projelerle okullarımız daha ilgi çekici hale geliyor ve öğrencilerimize kendi bahçelerindeymiş hissi veriyor. Ayrıca, projelerimizden elde edilen gelirin tekrardan muhtaç öğrencilere ve okula dönmesi öğrencilerimizde yardımlaşma duygusunu da geliştiriyor. Bu projelerin ilimiz okullarında artmasını istiyor ve destekliyorum."ifadesini kullandı.

Okul ziyaretinde Yalçın'a İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Fatih Akçil ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt eşlik etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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