İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan Yarı Yıl Mesajı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci yarı yıl döneminin bitmesi ve yarı yıl tatilinin başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı:

Kaygusuz, mesajında, eğitim öğretim sürecinin önemli parçası olan yarı yıl tatilinin tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mesajında, karnelerdeki notların öğrencilerin gerçek başarısını değil, sadece akademik karşılığı ifade ettiğine dikkati çeken Kaygusuz, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin akademik başarının önemine inanmaları ve daha iyi sonuçlar için çeşitli gayretler içerisinde olmaları elbette elzem husustur. Asıl önemli olan ise çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize, üzerinde yaşadığımız vatana, mensubu olduğumuz aziz millete sadakatle bağlı olacak şekilde yetişmeleridir. Özgüveni yüksek, sorumluluk bilincine sahip hem akademik hem de sosyal ve kültürel yönü gelişmiş şahsiyet sahibi bireyler olarak onları toplumumuza kazandırmak en temel vazifemiz ve nihai gayemizdir."

Kaygusuz, veli, öğrenci ve öğretmenlerin karnelerdeki notları bu açıdan değerlendirmeleri gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Tatil dönemleri, öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel olarak dinlendikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha etkin şekilde katıldıkları zaman dilimleri olmalıdır. Tatili fırsata dönüştürmek çocuklarımız ve ailelerimiz için ödev olmalıdır. Bu bağlamda katılacakları etkinlikler, büyük bir önem ifade etmektedir. Bilgisayar oyunları yerine arkadaşlarıyla oynamalarının ve değerlerimizi pekiştiren, geleneksel oyunlarımızla vakit geçirmelerinin önemli olduğuna inanıyorum. Tatil dönemleri, öğrencilerimizin kitaplarla olan bağlarını daha da güçlendirdikleri dönemler olmalıdır."

Sömestri döneminde velilere görevler düştüğüne işaret eden Kaygusuz, "Tüm velilerimizi yarı yıl tatil döneminde televizyonları, telefonları kapatarak her gün ailecek okuma saatleri yapmaya davet ediyorum. Bu etkinliği yılın her gününe yayabilir ve çocuklarımıza okuma bilincini aşılayabilirsek onların anlama, kavrama, yorumlama kabiliyetlerinin arttığını ve akademik başarılarının yükseldiğini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA