İl Millî Eğitim Müdürü Kaygusuz: "Çocuklar geleceğimizin teminatı"
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İl Millî Eğitim Müdürü Kaygusuz: "Çocuklar geleceğimizin teminatı"

İl Millî Eğitim Müdürü Kaygusuz: 'Çocuklar geleceğimizin teminatı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yılını büyük bir gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aziz milletimize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kutlu olsun.

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan bu Meclis; bugün de devletimizin, demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi durumundadır.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihi, yeni Türk Devletinin kuruluşunda büyük önem ve anlam taşıyan bir dönüm noktası olduğu kadar, milli egemenlik ilkesinin en büyük esin kaynağı olması itibariyle de, demokratik hayata geçişimizin ilk önemli adımı ve hareket noktasıdır.

Zorlu geçen Milli Mücadelemizi zafere ulaştırarak, tarih boyunca şerefle taşıdığı bağımsızlık karakterini bir kere daha dünyaya kanıtlayan aziz milletimize ve onun yüce temsilcisi Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisine, bugünkü kuşaklar olarak büyük şükran borcumuz vardır.

23 Nisan, aynı zamanda da "Çocuk Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Dünyada devletçe kutlanan yegane çocuk bayramına sahip millet olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Ülkemizin umudu ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Tüm dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği şu günlerde sevincimiz, heyecanımız ve coşkumuz hiç azalmadan bayramımıza evlerimizden katılacağız. Her yıl olduğu gibi Türk çocuklarının taşıdığı barış ışığı dünyayı bir kez daha aydınlatacak. İnanıyorum ki size armağan edilen bu kutlu günün temsil ettiği bütün değerleri sahiplenerek yaşatacak ve sizden sonraki nesillere aktaracaksınız. Kahraman bir milletin evlatları olarak sizler, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa ederken dünyanın bütün çocuklarıyla el ele vererek huzurlu ve güvenli bir geleceğin kurulmasında önemli roller üstleneceksiniz.

Bizler, demokrasimizi çocuklarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya, milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edecek ve geleceğin büyükleri olarak baktığımız çocuklarımızı özel bir gayretle hayata hazırlamaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis üyelerini, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Meclisimize nice yüzyıllar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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