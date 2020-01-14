İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer Ozanlar İlkokulunu ziyaret etti
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İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer Ozanlar İlkokulunu ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer Eyyübiye Ozanlar İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

14.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:11
İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer Ozanlar İlkokulunu ziyaret etti

Ozanlar İlkokulu ziyaretinde sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, ders etkinliklerine katılarak, öğrencilerle sohbet edip kalplerine dokunmaya çalıştı.

Ozanlar İlkokulu öğretmenlerinden okulun sorunlarını ve yaptıklarıçalışmalar ile ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, mesleklerini yaparken sevgisini katarak yapan, geleceğimizin şekillendiricileri olacak olan çocuklarımızın eğitiminde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ozanlar İlkokulu öğretmenlerine göstermiş oldukları gayretlerinden ötürü teşekkür ederek, başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler
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