İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Fen Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, uyum programına katılan Fen Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.



Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş,"Veli ve öğrencilerimizin, Uyum Programı dolayısıyla yapılan etkinliklerden son derece memnun oldum. Program sayesinde öğrencilerimizin motivasyonunun öğretim yılı başında üst düzeylere çıktı. İçlerindeki kaygı duygusu böylece giderilmiş oldu. 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarımızda uygulanan programla öğrencilerimiz yeni okullarına daha hızlı uyum sağladılar. Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte derslerine daha çabuk adapte olacaklar. Uyum Programına katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum. Çalışmalarından dolayı da Okul Müdürümüz Fadıl Ağdağ Bey'e ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK