İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti
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İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti

25.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:37
İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Edirne Lisesi, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve İlhami Ertem Anadolu Lisesini ziyaret ederek kursa giden öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İl genelinde düzenlenen kurslarda sınava hazırlanan öğrenciler, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına özen göstererek derslere katılıyor.

Öğrencilere derslerinde başarıya dileyen Arpacı, "Okul ve kurumlarımızda salgına karşı tüm tedbirlerin alındı. Bu anlamda okullarımız ve dersliklerimiz güvenli alanlar." ifadelerini kullandı.

Arpacı'ya ziyaretlerinde müdür yardımcısı Cemal Turan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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