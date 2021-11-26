İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İhale Konulu Duyurusu

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE PİKTES PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZDEKİ 15 ADET OKULA BİLGİSAYAR LABORATUVARI ALTYAPISI KURULUM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d bendi kapsamında Doğrudan Temin yöntemi ile söz konusu projeye ait teknik şartnamede yer alan standartlara göre aşağıda belirtilen listedeki 15 (onbeş) adet okulumuza Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) Kapsamında Bilgisayar Laboratuvarı Altyapısı Kurulum İşi yaptırılacaktır.

Söz konusu işler için piyasa fiyat araştırması kapsamında değerlendirilmek üzere K. D. V hariç teklifinizin rakam ve yazı ile birbirine uygun yazılarak 29/11/2021 tarih ve saat 11: 00' a kadar kapalı zarf ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Bölümü İhale Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Tekliflerin Müdürlüğümüze Son Teslim Tarihi: 29/11/2021 Saat 11: 00

Teklif Alınacak 1. İş

-Seyhan İlçesinde 3 Adet Okula Piktes Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum İşi (Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Şehit Erhan Taştimur İlkokulu-Hürriyet İlkokulu-Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Teklif Alınacak 2. İş

-Seyhan İlçesinde 4 Adet Okula Piktes Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum İşi (Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Teklif Alınacak 3. İş

Ceyhan ve Aladağ İlçelerinde 3 Adet Okula Piktes Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum İşi (Ceyhan İsmail Ayşe Önük Ortaokulu-Ceyhan Şehit Ertan Sevim Ortaokulu-Aladağ İmam Hatip Ortaokulu)

Teklif Alınacak 4. İş

Seyhan İlçesinde 4 Adet Okula Piktes Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum İşi (Sabancı Ailesi İmam Hatip Ortaokulu-Şehit Öğretmen Said Korkmaz Ortaokulu-Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu-Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu)

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE İLİMİZDEKİ 4 ADET OKULA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d bendi kapsamında Doğrudan Temin yöntemi ile aşağıda belirtilen listedeki 4 (dört) adet okul onarımı yaptırılacaktır.

Söz konusu onarımlar için piyasa fiyat araştırması kapsamında değerlendirilmek üzere K. D. V hariç teklifinizin rakam ve yazı ile birbirine uygun yazılarak 29/11/2021 tarih ve saat 11: 00' a kadar kapalı zarf ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Bölümü İhale Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Tekliflerin Müdürlüğümüze Son Teslim Tarihi: 29/11/2021 Saat 11: 00

1- SEYHAN 125. YIL ORTAOKULU İÇ BOYA YAPIM İŞİ

2-SEYHAN ŞEHİT MAHMUT YEŞİLÇAM İLK ORTAOKULU DIŞ CEPHE BOYA YAPIM İŞİ

3- İMAMOĞLU ÜÇTEPE İLK ORTAOKULU ÇATI YAPIM İŞİ

4-İMAMOĞLU HÜRRİYET İLKOKULU ÇATI YAPIM İŞİ

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