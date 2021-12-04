İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erişebilirlik Belgesi Verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama katılabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat ulaşımı ve hizmet alabilmelerine yönelik oluşturulan 'Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nca yapılan denetimler sonucunda erişilebilir olduğu belirlenen İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Valilik Makamında düzenlenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün'ün de hazır bulunduğu programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'a hizmet binası için hazırlanan Erişilebilirlik Belgesini veren Vali Mehmet Alpaslan Işık, tüm bireylerin kamusal ve özel hizmetlere erişilebilirliğinin önemine değindiği konuşmasında erişebilirdik belgesini almaya hak kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü tebrik ederek bu belgenin ilimizde bulunan kamu, özel kurum ve kuruluşlar için örnek olması temennisinde bulundu. Karaman Valiliği/ BASIN

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