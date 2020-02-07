İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çalışanlarını yürümeye teşvik edecek proje

07.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:44

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez yönetim binası çalışanları, her gün 10 bin adım attıklarını gösterir adım sayar uygulamasının ekran fotoğrafını göndererek katılacakları çekilişte sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hareketsiz yaşam ve buna bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla müdürlükte görev yapan çalışanların günde en az 10 bin adım yürümelerini teşvik edecek bir proje başlatıldı.

"Bir Ses İki Hareket" adı verilen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez yönetim binasındaki tüm çalışanlar her gün 10 bin adım ve üzerinde yürüdüklerini gösterir adım sayar uygulamasının ekran fotoğrafını birsesikihareket@gmail.com adresine gönderecek. Fotoğraf gönderenler arasında her ayın 1'inde ve 16'sında yapılacak çekilişle katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek.

Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün panoları ile "Bir Ses İki Hareket" Twitter hesabından ilan edilecek.

Proje, 16 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA