İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 12 bin 41 kişiye çevrimiçi afet eğitimi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 12 bin 41 öğretmen, yönetici ve personele afet farkındalık eğitimi verdi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 12 bin 41 öğretmen, yönetici ve personele afet farkındalık eğitimi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Bu çerçevede yıl boyunca eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmalarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Bürosu koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Çandıroğlu, eğitimlerin tüm resmi ve özel okulları, özel kursları ve öğrenci yurtlarını kapsayacağını, salgın tedbirlerine de uyulduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 625 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Çandıroğlu, bugüne kadar 12 bin 41 öğretmen, yönetici ve personele afet farkındalık eğitiminin çevrim içi verildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin