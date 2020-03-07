: İl milli eğitim müdürlüğü, öğrencisini tokatlayan kadın antrenör hakkında inceleme başlattı

07.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:45

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geçen hafta genç erkekler kategorisinde düzenlenen basketbol maçında, oyuncusuna defalarca tokat atan kadın antrenör ve aynı zamanda beden eğitim öğretmeni olan Özlem B. hakkında inceleme başlattı.

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel bir turnuvada, Sortie ve Çatalca Muratbey takımları arasında gerçekleşen müsabakada, Sortie takımının antrenörü Özlem B.'nin bir oyuncusuna yönelik şiddeti ve maçın hakemine çöp kovası fırlatması tepki toplamıştı. Yaşanan olaya ilişkin görüntülerin medyada yer almasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Aynı zamanda Beylikdüzü'nde bir ortaokulda öğretmen olan Özlem B. hakkında inceleme başlatıldı. Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda geçen hafta yaşanan olayda, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırmış, U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atmıştı. Daha sonra hızını alamayan kadın antrenör, maçın hakemine de çöp kovası fırlatmıştı. Maçı izleyen veliler hakeme tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kalmıştı. Genç sporcunun uğradığı şiddet tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kaynak: DHA

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