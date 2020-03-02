İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek
Haberler » Güncel » İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek - Haber

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek

İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mehmetçiğe destek verdi.

02.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:50
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mehmetçiğe Destek

'de meydana gelen hain saldırı ve Bahar Kalkanı Harekatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Mehmetçiğe destek verdi.


İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının kınanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından olduğu 'den de büyük destek var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 'Kalbimiz ve dualarımız ordumuzla' yazılı pankart ile Mehmetçiğe destek verdi.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler