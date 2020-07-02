İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kan bağışına büyük destek Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11 ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasında 550 ünite kan bağışı yapıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11 ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasında 550 ünite kan bağışı yapıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay iş birliği ile 11 ilçede kan bağışı düzenlendi. Söke, Karacasu, Nazilli, Didim, Çine, Buharkent, Efeler, Germencik, Kuşadası, İncirliova ve Kuyucak ilçelerinde düzenlenen kan bağışı ilçe milli eğitim müdürlükleri personelleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Aydınlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, kanın anlık değil sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Kan bağışı çok önemlidir. Kime ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Bu yüzden kampanyamıza katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Okumuş kampanya dahilinde 550 ünite kan toplandığını, bu kanların da bin 650 hayata can olacağını sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA