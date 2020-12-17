İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı

17.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:01
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru ve PTT İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak'ın katılımlarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderimlerinin kabul, taşıma ve teslimi işlemleri konusunda protokol imzalandı. Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde özel indirim yapılarak işlemler gerçekleştirilecek. İmzalanan protokolle yapılan işbirliğinin, her iki kuruma da kalite, zaman ve maliyet avantajı sağlaması planlanıyor.

İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Müdür Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru'ya ve PTT İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Sincan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Sincan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Manisa TSO ile Ziraat Bankası arasında protokol
Manisa TSO ile Ziraat Bankası arasında protokol
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Hakan Taşıyan Serenay Sarıkaya Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol imzalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:14:16. #1.15#
title