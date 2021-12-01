İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK KOROSU YENİ SESLERİNİ ARIYOR

YALOVA (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu için ilimizde görevli müzik öğretmenlerinin gönüllü katkılarıyla yeni sesler aranıyor.

İlimiz merkez ilçesinde öğrenim gören ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7. sınıf 9-14 yaş arası öğrencilerden oluşacan Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu ile ilgili başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Seçmelere katılacak öğrencilerin başvuru formlarının en geç 10 Aralık 2021 tarihine kadar müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız

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