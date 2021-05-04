İl Milli Eğitim Mdürlüğünden salgın sürecinde öğrenci ve velilere yönelik eğitim destek planı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Milli Eğitim Mdürlüğünden salgın sürecinde öğrenci ve velilere yönelik eğitim destek planı

İl Milli Eğitim Mdürlüğünden salgın sürecinde öğrenci ve velilere yönelik eğitim destek planı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, salgının başladığı ilk günlerden itibaren öğrencilere ve velilere yönelik eğitim desteklerini "tam kapanma" sürecinde de sürdürüyor.

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, salgının başladığı ilk günlerden itibaren öğrencilere ve velilere yönelik eğitim desteklerini "tam kapanma" sürecinde de sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rehberlik araştırma merkezleri aracılığıyla bu dönemin en verimli şekilde atlatılması için öğrencilere ve velilere yönelik bir dizi eğitim destek planı yapıldı.

"Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle eğitim süreçlerinde çözümcül yaklaşımlar: Hepimiz Aynı Gemideyiz" çalışma teması kapsamında rehberlik araştırma merkezleri, oluşturdukları psikolojik danışma hatlarıyla her gün öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtlıyor.

Uzmanlar tarafından da bilgilendirme seminerleri düzenlenen programda, "Salgın Sürecinde Veli Olmak", "Verimli Ders Çalışma", "Geleceği Planlamada Aile", "Dijital Ebeveynlik" gibi dikkati çeken konular yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da 17 günlük tam kapanma sürecinde ildeki tüm rehberlik araştırma merkezlerinin öğrenci ve veliler için yoğun bir çalışma içine girdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İl Milli Eğitim Mdürlüğünden salgın sürecinde öğrenci ve velilere yönelik eğitim destek planı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:47:54. #1.14#

title