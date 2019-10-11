11.10.2019 11:21

İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonundaki gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Ali Sefa Yılmaz, TSO Başkanı Mehmet Mescier, Belediye Başkanları, ilgili kurum müdürleri ve İl Mahalli Çevre Kurulu üyeleri katıldı.



Katı yakıt kullanımının en aza indirilmesi amacıyla katı yakıt kullanan kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlarda 2020-2021 kış sezonu öncesinde doğalgaza geçilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması, doğalgaz aboneliği olup da doğalgaz kullanmayan binaların tespit edilerek doğalgaz kullanması için gerekli ikazların yapılması gibi gündem maddelerinin görüşüldüğü Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı katılımcıların çevre ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunmalarının ardından görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA