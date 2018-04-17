İl Kültür ve Turizm Müdüründen Başkan Başsoy'a Ziyaret

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb ve beraberindeki heyet Turizm Haftası münasebetiyle Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret ederek, Turizm Haftası'nda gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında bilgiler verdiler.

Kısa süren sohbetin ardından bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb"Ülkemizin turizmde genel olarak kaydettiği gelişmeyi Erzincan'da yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Ülkemize gelen ziyaretçi profiline bakıldığında genel olarak sahil kentlerini ziyaret ettikleri, buralarda uzun süre kaldıkları görülüyor. Ancak turizm artık deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret olarak ele alınmıyor. Turist de farklı yerleri görmek, farklı kültürlere tanıklık etmek ve bu arada dinlenmek istiyor. Bizler de bu düşünceye sahip yerli ve yabancı turistleri şehrimize çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz." Dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise "Erzincan turizm konusunda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri. Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim kentin turizmde hak ettiği düzeye gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarla; Erzincan'ın sahip olduğu köklü tarihi, bozulmamış doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapıyı kültür, kış, termal, inanç ve doğa turizmi çerçevesinde değerlendirmeyi ve ideal bir turizm destinasyonu olan ilimizi marka şehirlerarasına katarak turizm açısından cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi. - ERZİNCAN